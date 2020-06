Xbox Series S : les specs de la machine auraient fuité, un modèle beaucoup plus léger que la Series X

L'existence de la Xbox Lockheart, qui pourrait bien porter le nom de Series S, semble de plus en plus évidente : non seulement les bruits de couloir à son égard durent depuis plus d'un an mais des traces sans équivoques ont même été repérées dernièrement dans... Windows. Aujourd'hui, au tour de l'important média The Verge d'ajouter sa pierre à l'édifice : le site avance les specs de la machine selon ses propres sources et elles annoncent un modèle bien plus light que celui déjà dévoilé, la Xbox Series X.: à titre de comparaison, la Series X disposera de 12 téraflops et 13,5 Go de RAM utilisable.Selon les nombreuses rumeurs, cette console allégée miserait exclusivement sur le jeu en dématérialisé, sans lecteur de disque, donc : on prendra toutefois des pincettes pour toutes ces informations même si les chiffres donnés plus haut par The Verge concordent justement avec ceux de Windows Central, révélés en avril dernier . Seriez-vous intéressés par une Series S moins puissante, mais également moins chère ?