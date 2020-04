Microsoft : une Xbox Series S serait prévue avec (beaucoup) moins de téraflops

Un fan-art réalisé par " jiveduder" et posté sur Reddit

Souvenez-vous : avant que la Xbox Series X ne soit annoncée (celle-ci prenant alors le nom de Scarlett et, encore avant, "Anaconda"), les bruits de couloir laissaient entendre qu'un autre modèle appelé "Lockheart" serait également commercialisé. À l'approche imminente de l'arrivée de cette nouvelle génération de machines, nos confrères de Windows Central déclarent, selon leurs sources, que cette version serait bel et bien dans les tuyaux. Le site l'appelle Xbox Series S, qui serait donc une version allégée de la puissante Xbox Series X.Le but de Microsoft serait ainsi de remplacer à court terme la One X en proposant une console plus abordable avec "seulement" 4 TFLOPS (là où là Series X en possède 12), profitant toutefois de certains aspects de la next-gen comme, probablement, des temps de chargement accélérés et un ray-tracing limité. Cette Series S serait d'ailleurs possédée par plusieurs employés Xbox qui, actuellement, testeraient la machine pour en faire des retours.Bien que ces informations concordent effectivement avec un autre écho, déclarant que Microsoft prévoirait de faire une annonce concernant du hardware courant-mai, il convient de ne pas tout prendre pour argent comptant et d'attendre une déclaration officielle du géant américain avant de s'emballer. Dans une période où les rumeurs courent les rues , sans doute vaut-il mieux prendre du recul.