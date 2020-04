Spider-Man 2 : "tout était faux", déclare l'auteur des leaks

throwawayquarantine8 sur Reddit, ces détails affirmaient que le symbiote jouerait un rôle primordial, que Daredevil serait de la partie ou encore que des DLC sur Carnage, Spectre et Mobius étaient prévus. Seulement voilà, cette prétendue fuite s'est répandue à travers le monde et son auteur a tenu à clarifier la situation. Et la vérité fait mal, évidemment

La fuite récente du 17 avril a entièrement été inventée pendant que je m'ennuyais en plein confinement. En tant que fan de longue date de Spider-Man, je voulais juste provoquer des réactions sur des choses que je pensais possibles pour un Spider-Man 2 et cela m'a échappé plus vite que je ne le pensais. Pour minimiser les dégâts et les faux espoirs, je voudrais démentir mon post. Tout était faux.

Hier, nous vous partagions avec intérêt mais néanmoins beaucoup de recul de nombreuses informations sur Spider-Man 2, toujours non annoncé par Insomniac Games et provoquant l'impatience de sa communauté : divulgués par un internaute nomméthrowawayquarantine8, qui porte alors bien son nom, précise même avoir foi en Insomniac Games, étant persuadé que le studio fera cent fois mieux que ses propres idées.On ne vous le dira donc jamais assez, mais peu importe la crédibilité des bruits de couloirs, il advient impérativement de prendre des pincettes pour éviter à la fois la déception et la désinformation. Désormais, on croise les doigts d'autant plus fort pour que les papas de Ratchet & Clank dévoilent leur nouveau projet qui, même s'il n'a pas été officialisé en tant que Spider-Man 2, a de bonnes chances de l'être étant donné les ventes astronomiques du premier volet.