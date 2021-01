John Sweeney, l'un des 2 directeurs artistiques de The Last of Us 2, recruté par Insomniac Games

C'est décidément le mercato du côté des développeurs de jeux vidéo. Trois jours à peine après avoir appris le départ de l'un des sound designers de The Last of Us 2 pour le studio Santa Monica (God of War Ragnarok), voilà que John Sweeney, l'un des deux directeurs artistiques de The Last of Us Part 2, nous fait savoir qu'il a quitté lui aussi son poste chez Naughty Dog pour partir du côté de chez Insomniac Games (Ratchat & Clank, Spider-Man). Bien sûr, il s'est bien gardé de nous révéler le nom du nouveau projet sur lequel il va travailler, mais ce dernier est d'ores et déjà en poste depuis le 20 novembre 2020. Voyant sa team voguer vers de nouveaux horizons, Neil Druckmann fait du gringue à tous les développeurs motivés à travailler avec Naught Dog, en pleine phase de recrutement : ""Venez travailler avec nous ! On est en train de quelque chose de très cool !" Si vous êtes dans le milieu et que vous êtes motivés et prêt à aller vivre à Los Angeles, vous savez ce qu'il vous reste à faire...





Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 14 janvier 2021