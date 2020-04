Spider-Man 2 : histoire, gameplay, vilains et DLC, de nombreux détails auraient fuité

throwditquaratine8 vient ajouter sa pierre à l'édifice sur Reddit, forum depuis lequel l'internaute a posté de nombreuses informations soi-disant révélatrices.



Obtenus depuis un contact ayant assisté à une conférence Zoom des développeurs, les détails sont multiples et concernent autant le scénario que des idées de game design ou de gameplay. Vous connaissez également la musique : tout cela ne doit pas être pris pour argent comptant, d'autant plus que le post Reddit en question a été mystérieusement supprimé. Néanmoins, le dossier vient appuyer de nombreux éléments dévoilés dans les précédents bruits de couloirs... et cela pique forcément notre curiosité. Attention, possibles spoilers.



SCÉNARIO



L'histoire se déroulerait dans un New-York enneigé.

Le début du jeu débuterait sur un plan large de la ville, laissant apparaître la Grande Pomme sous les flocons hivernaux. MJ serait en voyage professionnel en Symkarie pour couvrir un traité de paix et discuterait avec Peter Parker, ce dernier lui annonçant travailler comme photographe au Daily Bugle. MJ serait ravie de la nouvelle.

J. Jonah Jameson reviendrait à la tête du Daily Bugle après une mauvaise passe financière personnelle. En lui montrant la Une du journal, Peter Parker annoncerait la nouvelle à MJ qui serait déçue de l'apprendre de cette manière. La conversation serait stoppée par le spider-sense de Peter.

Eddy Brock, décrit comme un homme à l'allure imposante, aurait une altercation à un moment donné avec J. Jonah Jameson au Daily Bugle.

Le Dr. Conners, aussi connu sous le nom du Lézard, serait mentionné.

Le symbiote jouerait un rôle primordial dans l'histoire. Peter Parker en serait au contact d'une goutte seulement dans la rue, créant un premier lien faible entre lui et l'organisme.

Le symbiote serait créé par Oscorp. D'abord attaché à Harry Osborn, ce dernier parviendrait à s'en débarrasser dans l'Acte 1, se liant alors totalement à Peter Parker. Harry Oborn serait alors guéri de sa malade, mais hospitalisé.

Norman Osborn continuerait à faire des expériences scientifiques dans l'endroit où Harry était détenu. Il cèderait plus ou moins... à la folie.

Le changement comportemental de Peter Parker dû au symbiote serait très prononcé. Cela donnerait lieu à des tensions entre lui et Eddy Brock, ainsi qu'avec Miles Morales. Ce dernier serait jouable avec son propre costume et affronterait Peter Parker.



QUÊTES



Les missions secondaires serait beaucoup plus variées : certaines intègreraient Daredevil et la Torche Humaine, des 4 Fantastiques.

De nombreuses quêtes annexes tourneraient autour de Mysterio. Celui-ci pourrait être aperçu du côté de la Statue de la Liberté, qui deviendrait donc une zone accessible.

Il y aurait davantage de missions dynamiques aux objectifs variés : sauver des ouvriers de chutes dans le vide (qui devront être emmenés ensuite à l'hôpital), décrocher des ballons coincés dans des hélicoptères, sauver les New-Yorkais des incendies, etc.

Miles Morales serait donc jouable à plusieurs reprises.

Il y aurait sept types de météo dynamiques dont la neige légère, la tempête de neige ou la faible pluie. La neige évoluerait en temps réel sur le costume de Spider-Man ou le blouson de Peter Parker.

Trois DLC seraient prévus : Carnage, Spectre et Mobius en seraient les grands méchants.



GAMEPLAY



Spider-Man pourrait alterner facilement entre sa tenue normale et sa tenue noire symbiotique, un système s'apparentant à celui de Spider-Man Le Règne des Ombres sorti en 2008.

Dans sa tenue noire, Spider-Man serait plus agressif et moins mobile. Dans sa tenue normale, le gameplay se rapprocherait plus de ce que l'on connait déjà.

Le costume noir aurait son propre arbre de compétences.

Toutes les tenues du jeu auraient leur version noire.

Lors de ses phases jouables, Miles Morales disposerait de son propre système de déplacement appelé "Web-Chain", permettant de se mouvoir en hauteur rapidement d'un point à l'autre.



Enfin, l'internaute affirme que l'annonce de Spider-Man 2 devait être prononcée cet été mais pourrait être retardée en raison du coronavirus. En revanche, le jeu serait toujours bel et bien prévu pour 2021, on imagine sur PlayStation 5.



Croyez-vous à ces nouvelles rumeurs ? Que voudriez-vous voir dans cette seconde aventure de l'Homme-Araignée ?



Décidément, l'attente autour de Spider-Man 2 commence à se faire entendre et même à devenir pesante. Alors qu'Insomniac Games fait toujours la langue de bois, de plus en plus de rumeurs s'imposent autour du projet dont la dernière en date, remarquée en mars dernier, avançait la présence de Venom , de Carnage et même de Mysterio : aujourd'hui, un utilisateur du nom de