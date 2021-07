Marvel's Spider-Man 2 (PS5) : l'acteur jouant Miles Morales a-t-il fait fuiter le jeu ?

Nadji Jeter, le comédien qui incarne Miles Morales dans les jeux, qui a mis le feu aux poudres après avoir posté une photo de lui en tenue de performance capture sur son compte Instragam. Cliché qui a été supprimé assez rapidement, mais qui a bien évidemment été repris par tout Internet qui a conservé une copie.





OH SHIT ITS SHOOTING RIGHT NOW! #SpiderMan2 pic.twitter.com/5DfKvd3eCV — thisiserfan ❼ (@ErfanManavi) 13 juillet 2021



Ratchet & Clank : Rift Apart étant désormais sorti, le studio Insomniac Games peut désormais se concentrer entièrement à leur nouveau projet, et le timing avec ce Marvel's Spider-Man 2 semble être parfait. Reste à savoir maintenant ce que le scénario de cette suite nous réserve. Va-t-on avoir droit à une suite qui se focalise encore sur le personnage de Miles Morales, ou pourrons-nous assister au retour de Peter Parker, qui était parti en vacances avec Mary-Jane dans le spin-off on vous rappelle. Mieux, espérons qu'on puisse contrôler les deux protagonistes à tour de rôle et même pourquoi pas un épisode qui tenter d'aller vers le Multiverse, puisque c'est la direction prise par le MCU dans la Phase 4. Les propositions sont ouvertes.







Avec plus de 20 millions de copies de Marvel's Spider-Man vendues sur PS4, le titre développé par Insomniac Games est l'un des plus gros succès de Sony ces dernières années. Il est donc assez logique, et même évident, qu'une suite est en cours de développement sur PS5, surtout quand on voit le succès du stand-alone sur la dernière console du constructeur japonais. Si rien n'est officiel au moment où l'on écrit ces lignes, il se pourrait bien que l'un des acteurs ait fait la boulette de révéler le début de la production du jeu. C'est