Spider-Man Remastered et le stand-alone Miles Morales annoncés sur PC, la preuve en vidéo

des fonctionnalités exclusives au PC, dont des options d’affichage ajustables, les reflets en ray-tracing, ou encore la compatibilité clavier-souris.



"

Jurjen Katsman, fondateur et directeur du développement de Nixxes.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales n'arrivera pas avant l'automne. Enfin, à ce jour, la série Marvel's Spider-Man compte plus de 33 millions de jeux vendus dans le monde.





Sony Interactive Entertainment ayant désormais pris l'habitude de sortir ses productions sur PC, Insomniac Games a profité du State of Play de ce soir pour officialiser l'arrivée de Marvel's Spider-Man : Remastered et du stand-alone Miles Morales sur la machine favorite de Bill Gates. Développés par Nixxes Software, les deux portages embarquerontJe suis extrêmement ravi de notre collaboration avec Insomniac sur la série Marvel’s Spider-Man, affirmeLe soutien entre nos équipes et leur engagement pour la qualité avant tout est encourageant. Cela nous permet d’exploiter notre expertise technique et de nous concentrer sur la création de la meilleure expérience sur PC possible, grâce aux possibilités impressionnantes que la plateforme PC peut offrir. Notre équipe a toujours admiré le travail d’Insomniac, et c’est une super opportunité pour nous de collaborer avec eux pour amener Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC de la meilleure façon possible."La version PC de Marvel's Spider-Man : Remastered sortira le 12 août prochain, tandis que