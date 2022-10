Spider-Man Miles Morales tient sa date de sortie sur PC, un trailer en 4K avec toutes les optimisations

des options de reflets en ray-tracing avec différents niveaux de qualité, ainsi qu'à de toutes nouvelles ombres en ray-tracing pour la lumière émanant du soleil et de la lune. "Cela permet des ombres réalistes avec des dégradés naturels, améliorant la fidélité visuelle du New York de Marvel", est-il souligné. Nixxes Software. D'après ce que l'on nous explique, on aura droit à Marvel's Spider-Man : Miles Morales débarquera le 18 novembre prochain sur PC. C'est en effet ce que fait savoir Sony Interactive Entertainment via le PlayStation Blog, en prenant le temps de glisser un trailer dans laquelle sont listées les optimisations pensées par

Disponible depuis le 19 novembre sur PS5 et PS4,

Côté écran, on nous avance une compatibilité avec les formats 21:9, 32:9 et même 48:9 en utilisant trois écrans. À l'instar de Marvel’s Spider-Man Remastered, les cinématiques pourront être visionnées sans aucun souci jusqu’au format 32:9. Les dernières technologies en matière de rendu optimisé n'ont pas été oubliées, à l'image du NVIDIA DLSS 3. "Cette technologie pour les GPU NVIDIA GeForce RTX série 40 allie DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation et NVIDIA Reflex pour améliorer la fréquence d’images, nous indique-t-on. Le NVIDIA DLSS 2, le NVIDIA DLAA et le NVIDIA Reflex seront aussi supportés."







Au-delà de la foultitude d'options graphiques permettant de jouer sur la qualité des textures, le niveau de détail, ou encore la densité de la foule, la version PC de Marvel's Spider-Man : Miles Morales permettra de personnaliser les contrôles à l'envi, qu'il s'agisse de la souris, du clavier ou de la DualSense. "Avec le soutien de Steam Input, vous pouvez utiliser une variété de périphériques et les réassigner à l’infini", affirme le studio.







Enfin, notons que le jeu est dès à présent disponible en précommande sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 49,99 €, avec des bonus à la clé (un pack de deux tenues dont la tenue T.R.A.C.K. et la tenue New Generation, un accès anticipé au gadget « puits gravitationnel », trois points de compétence pour débloquer des capacités dès le début du jeu).