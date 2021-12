Marvel's Spider-Man : les costumes du film No Way Home arrivent dans le jeu, un trailer en bonus

A un peu plus d'une semaine de la sortie de Spider-Man No Way Home, Insomanic Games a décidé de sortir deux costumes supplémentaires dans leur jeu, puisque ces derniers seront présentés dans le film le 15 décembre prochain. La première tenue est celle que Tom Holland portera à la fin du film pour le combat final, tandis que la deuxième n'est autre que la version Black & Gold qui avait leaké par le biais de jouets il y a plusieurs mois déjà. Pour pouvoir profiter de ces deux nouvelles tenues, il faudra être en possession de la version PS5 de Marvel's Spider-Man Remastered, les autres versions n'étant pas concernées. La mise à jour se fera automatiquement le 10 décembre prochain et ces costumes seront entièrement gratuits.