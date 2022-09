Seagate lance 3 disques durs Spider-Man avec Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy

Seagate et les disques durs collectors, c'est une grande histoire d'amour. Après Halo, Horizon Zero Dawn, Marvel's Avengers, The Mandalorian et Boba Fett, voilà que le fabricant nous annonce avoir fait un nouveau partenariat avec Marvel pour commercialiser trois nouveaux disques durs aux couleurs de Spider-Man. Les personnages de Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy sont concernés, avec cette particularité que chaque disque est doté de voyants LED RVB personnalisables. Au-delà du côté collecion, Seagate précise que ces disques durs présentent une puissance de traitement élevée, un stockage sécurisé des données et un accès rapide à ces dernières, puisqu'ils sont issus des derniers modèles fabriqués par la marque. Chacun de ces disques Spider-Man offre une capacité de stockage de 2To et sont compatibles PC, Max, consoles PlayStation et Xbox, et ce sans se soucier du système d'exploitation qui est installé. On sait aussi qu'ils sont équipés d’un port USB 3.2 de 1ère génération qui leur sert d’alimentation, qu'ils sont couverts par la garantie limitée de deux ans de Seagate, ainsi que par Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données pendant trois ans. Enfin, cerise sur le cake, ces disques collectors sont accompagnés des logiciels de diagnostic DiscWizard et SeaTools de Seagate, qui permettent de surveiller leur état et leurs performances. Quant aux prix que vous attendez tous, il est de 142,99 € l'unité et la date de sortie est prévue pour le mois prochain, sans plus de précisions.