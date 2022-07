Marvel's Spider-Man Remastered : la version PC détaille ses configurations et ses nouveautés

Officialisée le mois dernier, la version PC de Marvel's Spider-Man Remastered va débarquer plus vite que prévu. Dans un message posté sur le PlayStation Blog , Insomnic Games et Sony Interactive Entertainment révèlent en effet que c'est le 12 août prochain qu'il sera possible de se prendre pour l'Homme-Araignée sur Steam et l'Epic Game Store ; pas de jaloux. Mais avant de se lancer dans des détails techniques, sachez que c'est le studio Nixxes Software qui s'est chargé du portage PC. Bien sûr, de nombreux paramétrages ont été mis à disposition des joueurs, histoire de convenir à toutes les configurations possibles. Comme souvent, ceux qui sont bien équipés vont pouvoir profiter des nouvelles options proposées, comme les différents formats d’image, dont le 21:9 ultrawide, le 32:9 panoramique, et les configurations NVIDIA Surround multi-écran, qui offre un rendu sur 3 écrans. S'il sera possible de jouer avec le clavier et la souris, Sony recommande chaudement l'expérience avec une DualSense, afin de profiter des retours haptiques et des gâchettes adaptatives. Autrement, toutes les dernières technologies seront présentes et voici un détail précis de ce qui vous attend :

Le ray tracing est disponible dans tout le jeu pour ceux qui peuvent en bénéficier. Les reflets ont également différents niveaux de qualité, dont un nouveau mode ray tracing haute qualité qui permet d’afficher la ville de manière plus détaillée lorsque vous vous balancerez sur vos toiles ou que vous combattrez le crime dans le New York de Marvel.



Le NVIDIA DLSS (le super-échantillonage par deep learning) est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout nouveau niveau de performances graphiques grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX, ce qui permet d’accélérer les fréquences d’images tout en générant des visuels d’une netteté incomparable.



Le NVIDIA DLAA (anticrénelage par deep learning) est un mode d’anticrénelage basé sur une intelligence artificielle pour les joueurs possédant un GPU de la gamme GeForce RTX, et qui veulent un meilleur rendu d’image pour exploiter leur GPU au maximum.



Histoire de pousser le joueur à la précommande, des bonus sont proposés, comme ce pack d’objets exclusifs, qui permet d'obtenir 3 costumes inédits de Spider-Man débloqués au lancement du jeu, à savoir la tenue futuriste Iron Spider, la tenue déjantée Spider-Punk et la tenue originale Vélocité. De même, il sera possible de s'amuser avec le Spider-Drone dès le début de l'aventure et de profiter de 5 points de compétence supplémentaires pour améliorer Spider-Man.