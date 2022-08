Marvel's Spider-Man Remastered : la version PC s'offre un dernier trailer pour la route

Après des années d'attente, les joueurs PC peuvent enfin découvrir les premières aventures de Spider-Man sous la tutelle de PlayStation. L'occasion de lâcher un trailer de lancement qui revient sur les grosses nouveautés prévues sur le support, à savoir des graphismes optimisés et plus poussés, un taux de rafraîchissement débloqué, du ray-tracing dans tous les sens, l'ajout du DLSS et du FSR qui offrent une très grande fluidité et bien sûr, tous les DLC qui sont sortis dans la foulée. Si vous souhaitez connaître notre verdict sur ce portage réalisé par le studio Nixxes, vous pouvez retrouver notre test complet juste ici