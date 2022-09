Marvel's Spider-Man Remastered : un nouveau trailer Nvidia pour vanter les mérites du DLSS 3.0

Depuis l'annonce des nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4090 et 4080 de chez Nvidia, le DLSS 3.0 est devenu un nouvel argument de vente. Il faut dire que cette évolution de cette technologie propre au constructeur américain va permettre non seulement d'améliorer encore plus le rendu visuels des jeux (même les plus anciens), mais aussi de gagner en fluidité, tout en conservant des graphismes en haute performance. Après nous avoir fait la démonstration de jeux tels que Portal, Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator et A Plague Tale Requiem, c'est au tour d'un certain Marvel's Spider-Man Remastered de nous montrer comment il se comporte avec le DLSS 3ème génération. Dans la vidéo qui a été publiée, on constate que c'est le framerate qui a été décuplé, avec un nombre d'images par seconde qui passe du simple au double. Le jeu gagne ainsi en fluidité, sans jamais compromettre l'affichage. Voilà donc de quoi sera capable ces nouvelle GeForce 4090 et 4080, à venir très bientôt.