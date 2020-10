Spider-Man Remastered : un comparatif met côte à côte les versions PS4 et PS5

Bien décidé à faire connaître l'aventure de Peter Parker au plus grand nombre, Insomniac Games proposera dès la sortie de la PlayStation 5 Spider-Man Remastered, un portage de son illustre hit sorti en 2018 sur PS4. Hier, Sony s'est enfin autorisé à communiquer de premiers médias dont une séquence de gameplay : c'est tout ce que l'on a à se mettre sous la dent mais il n'en fallait pas plus pour que certains s'attèlent à un comparatif vidéo.Évidemment, ce qui saute surtout aux yeux sur la mouture next-gen réside en la résolution, de la 4K, et un framerate à 60FPS : quant au ray tracing ou aux textures, difficile de se faire encore en avis avec le simple extrait donné. Notons que cette édition Remastered comportera également de la 3D Audio, s'adaptera aux gâchettes adaptatives et aux vibrations haptiques de la Dualsense, et changera carrément le visage de Peter Parker pour celui d'un mannequin, Ben Jordan. Ce qui n'a d'ailleurs pas vraiment fait plaisir à la communauté ...