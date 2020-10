Spider-Man Remastered : devant les critiques du nouveau Peter Parker, Insomniac Games réagit

Les nouvelles d'aujourd'hui concernant le nouveau modèle de visage Peter Parker ont surpris certains d'entre vous, et chez Insomniac, nous comprenons parfaitement votre réaction. En fait, il m'a même fallu un certain temps pour m'habituer au nouveau look de Peter. Mais alors que nous discutions de l'avenir de la franchise et du passage à la PS5, il est rapidement devenu évident que livrer des personnages encore plus crédibles demandait de trouver une meilleure correspondance faciale pour l'acteur Yuri Lowenthal que nous aimons tous en tant Peter : c'était une nécessité.



Nous nous soucions autant de ce personnage que de votre attachement à lui, alors sachez que nous n'avons pas pris cette décision/ce changement à la légère. Comme nous l'avons fait tout au long du développement de Marvel's Spider-Man, nous continuerons à lire vos commentaires, à écouter et à toujours chercher des moyens d'améliorer chaque facette du jeu. Dans le même temps, j'espère que vous pouvez nous faire confiance que cette décision est ce que nous pensons être le mieux pour l'avenir de la franchise et nos objectifs à venir pour ce personnage bien-aimé de Marvel.

Ce fut la grande surprise d'hier : Spider-Man Remastered, le portage du chouette jeu PS4 sur PS5, intègrera un tas de nouveautés techniques ainsi... qu'un Peter Parker totalement changé. Par là, on entend que les développeurs ont opté pour un nouveau visage calqué sur les traits du modèle Ben Jordan, ressemblant justement à Tom Holland, l'interprète de l'Araignée au sein du MCU. Seul problème ? La communauté ne s'y attendait vraiment pas... et n'a pas très bien réagi. Pour ainsi dire, beaucoup se plaignent et souhaitent un rétropédalage le plus vite possible !Devant la petite polémique, le directeur créatif Bryan Inthiar a tenu à s'exprimer, sur Twitter , en son nom et en celui de tout Insomniac Games. Une justification qui tient sur deux jolis paragraphes tout de même :On rappelle que tous ceux qui possèdent déjà Spider-Man sur PS4 bénéficieront d'une mise à niveau PS5 s'ils achètent Spider-Man Miles Morales, le stand-alone prévu sur la nouvelle machine de Sony le 19 novembre par chez nous. Sans ça, un package comprenant l'extension et le portage sera également proposé pour une centaine d'euros.