Test Marvel's Spider-Man Miles Morales : encore un portage PC réussi pour Sony !

Le Test

Les mois passent et Sony continue de fournir aux joueurs PC toujours plus d'anciennes exclusivités PlayStation. Ces joueurs le rendent d'ailleurs bien à l'éditeur japonais, car les chiffres de vente sont à chaque fois très élevés. A l'exception peut-être de Uncharted Collection, qui pâtit de l'absence de portage des trois premiers volets de la saga. Spider-Man Miles Morales ne connaîtra pas ce problème, puisque le premier épisode est disponible sur PC depuis août dernier. Il s'agissait de la meilleure version toutes plateformes confondues et, sans surprise, c'est à nouveau le cas pour sa suite.

Spider-Man Miles Morales est-il un bon jeu ? Évidemment que oui, et vous n'avez pas besoin de ce test pour le savoir puisque celui de la version PS5 est disponible sur notre site depuis déjà deux ans. Pour résumer grossièrement : malgré un scénario un peu décevant et un petit côté 1.5, il y a de quoi passer un excellent moment, la plupart des qualités du premier jeu se retrouvant intactes dans cette nouvelle aventure. Mais la version PC de Spider-Man Miles Morales est-elle une bonne version PC ? C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui, sans trop nous étendre ni essayer de faire durer le suspense, car c'est une nouvelle fois le studio Nixxes qui est aux manettes de ce portage. Le travail sur Spider-Man Remastered était irréprochable, et c'est bien évidemment le cas ici aussi. Si les paramètres graphiques sont accessibles avant même le lancement du jeu grâce à un mini-launcher, nous vous conseillons tout de même de les régler dans l'aventure elle-même afin de profiter d'explications détaillées sur chaque option et de pouvoir tester instantanément leur effet, l'arrière-plan du menu étant mis à jour en temps réel. Sachant que la plupart des exclusivités PC ne se donnent même pas cette peine, voilà déjà une première preuve de la grande qualité de cette version. Il est également appréciable de voir que le jeu propose plusieurs options d'upscaling afin de soulager les cartes graphiques les plus faibles. Les célèbres DLSS et FSR répondent à l'appel, ainsi que la méthode propriétaire d'Insomniac Games, appelée IGTI (Insomniac Games Temporal Injection). Du côté du DLSS il y a même une sous-option "génération d'images", qui correspond au tout récent DLSS 3 des nouvelles cartes NVIDIA. N'ayant pas de Geforce RTX 4080 ou 4090 à notre disposition nous n'avons pas pu tester ce procédé, mais les nantis correctement équipés pourront profiter d'un framerate toujours plus élevé.





88 MILES À L'HEURE





Pour le commun des mortels, quatre réglages prédéfinis sont disponibles (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé), ce qui permet au jeu de s'adapter à toutes les configurations actuelles. Quant aux réglages manuels, ils regroupent qualité des textures, filtrage des textures, qualité des ombres, occlusion ambiante, reflets dynamiques, reflets en ray-tracing, ombres en ray-tracing, résolution des reflets, détails géométriques des reflets, distance des objets, niveau de détails, densité du trafic, densité de la foule, qualité des cheveux, qualité des particules météo, profondeur de champ, flou lumineux, facteurs de flare, aberration chromatique, vignettage, intensité du flou cinétique, champ de vision, intensité du grain, et netteté. Rien que ça ! Et encore, on vous épargne le détails des options d'accessibilité, de HDR et de souris. Car oui, le jeu est parfaitement jouable au clavier/souris, même si une manette reste préférable. D'ailleurs, il est possible de brancher une DualSense afin de profiter des gâchettes adaptatives et des vibrations haptiques comme sur PS5. Évidemment, cette version PC s'affranchit de toutes les limitations de son homologue console, que ce soit en termes de résolution (pas de souci pour aller jusqu'à la 4K et même au-delà), de ratio (les écrans les plus larges sont supportés) ou de fluidité (60 fps, 120 fps, ou plus encore). Seule la puissance de votre PC bridera les différentes combinaisons possibles. Au final, toute cette débauche technique se met au service d'une aventure plus belle et plus fluide que jamais. Dans le jeu comme dans la vraie vie, c'est déjà Noël !