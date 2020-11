Spider-Man : la version Remastered comparée avec l'originale, y'a-t-il de vraies différences ?

Le stand-alone Miles Morales n'est pas que l'occasion pour Insomniac Games de prolonger l'univers de l'Araignée sur PlayStation 5, c'est aussi un moyen de faire perdurer l'aventure initiale sur next-gen tout en profitant de ses avantages. Spider-Man Remastered s'appuie donc du même soin que l'extension : de la 4K, du 60FPS, du ray tracing, et des modèles et des animations revues. Ça, c'est ce qui nous est annoncé sur le papier mais, une fois manette en main, voit-on de véritables différences ?Le YouTuber Nick930 s'est ainsi attelé à un comparatif vidéo entre cette édition retapée et la version d'origine, sortie on le rappelle en 2018 sur PlayStation 4. Et si les changements ne sautent pas aux yeux, elles se trouvent en revanche dans les détails, en zoomant parfois vicieusement sur la tenue de Peter Parker. On vous laisse apprécier ça, juste ci-dessous.