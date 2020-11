Marvel's Spider-Man Miles Morales : Jaden, le fils de Will Smith a fait un clip pour la BO du jeu

Marvel Entertainment vient de dévoiler un tout nouveau clip musical dédié à la chanson thème du jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales. La surprise, c'est que ce dernier est réalisé avec Jaden, le fils de Will Smith.Forcément, la vidéo mélange de nombreux extraits du jeu, mais aussi des plans de Jaden en train de chanter depuis le toit d'un immeuble de New York City. Rappelons que Marvel's Spider-Man : Miles Morales est déjà disponible sur PS4 et PS5. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse