Spider-Man Remastered : Insomniac Games change le visage de Peter Parker, un trailer et du gameplay en 4K / 60fps

Si le stand alone Spider-Man Miles Morales reste bien l'une des stars du line-up de la PS5, le jeu original sorti en 2018 aura lui aussi droit à sa version Remastered : pour l'occasion, Insomniac Games n'a pas chômé et proposera une technique de premier ordre avec de la 4K, un mode à 60FPS, des temps de chargement quasi-inexistants, un son spatial 3D mais aussi la mise à profit des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la DualSense. Mieux encore, le jeu s'appuiera du ray tracing et de modèles 3D revus : en l'occurrence, celui de Peter Parker a tout simplement changé de visage, se rapprochant alors drastiquement d'un certain... Tom Holland, l'illustre figure du MCU ! En réalité, Sony avoue que les traits sont calqués sur ceux de Ben Jordan , mannequin de profession. Il faut quand-même bien avouer que les deux ont un sérieux air de famille : en voici justement une vidéo, et en 4K s'il vous plait.Toujours dans le but d'exhiber cette mouture next-gen, les développeurs ont également diffusé une toute première séquence de gameplay. Sa particularité ? Celle-ci tourne en soixante images par seconde et il faut bien avouer que l'expérience risque d'être sacrément fluidifiée.Enfin, notons qu'une toute nouvelle tenue sera également intégrée à ce Spider-Man Remastered, et pas des moindres puisqu'il s'agit du costume de l'Araignée dans le film The Amazing Spider-Man, sorti en 2012 et dans lequel Andrew Garfield était la figure de proue. Un ajout sympathique qui fait d'ailleurs lien au skin culte des longs-métrages de Sam Raimi, apparu par le biais d'une mise à jour fin 2018 . Spider-Man Remastered sera disponible dans Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, un package comprenant l'extension éponyme et le jeu qui sera commercialisé le 19 novembre 2020 pour une centaine d'euros. Sans ça, s'ils possèdent déjà le titre d'origine, les futurs possesseurs du stand-alone Miles Morales disposeront d'une mise à niveau PS5, entièrement gratuite. Voilà, vous savez tout.