Spider-Man : une vidéo retrace l'évolution du jeu pendant quatre ans, ça en jette

Que l'on ait aimé ou pas l'aventure de Peter Parker, impossible de nier l'importance majeure de Marvel's Spider-Man dans l'histoire de la PS4. Le jeu fut un énorme succès commercial et critique : à vrai dire, il faut bien avouer que le travail réalisé par Insomniac Games fut titanesque avec une ville de New-York aux petits oignons, des animations à tomber à la renverse et, surtout, un gameplay interactif ultra-jouissif dans bien des systèmes.Histoire de retracer ce (long) développement, le YouTuber Nixian a mis la main sur des images d'archives exhibant notre chère Araignée à ses touts débuts de conception, en 2014 sous un premier prototype, puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux, de l'Alpha aux différentes présentations de l'E3 jusqu'à la sortie du jeu final en 2018. Et même deux ans après, en 2020, la réalisation s'avère toujours clinquante !Forcément, on ne peut qu'être curieux quant à Spider-Man Miles Morales, prévu au line-up de la PS5, qui inclura carrément du ray-tracing un mode en 4K/60FPS , de la 3D audio et tout le tintouin technique de la nouvelle console de Sony. Ah, Spidey, tu régales.