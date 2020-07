Marvel's Spider-Man Miles Morales : les développeurs annoncent un mode 4K 60fps sur PS5

Marvel's Spider-Man : Miles Morales bénéficiera d'un mode 4K 60fps. C'est en effet ce qu'annonce Insomniac Games par le biais de Twitter, laissant entendre du coup que, de base, le jeu tournera en 4K 30fps avec le ray-tracing activé. Sauf surprise, cette option "Performance" devrait, comme sur PS4, laisser le choix entre une meilleure résolution ou un framerate plus fluide. En 4K 60fps, il y a des chances que le RTX soit donc sacrifié, même si aucune précision sur ce point n'a été apportée pour le moment.





Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) 20 juillet 2020



On rappelle que contrairement à ce que les fans pensaient au départ, Marvel's Spider-Man : Miles Morales n'est pas Spider-Man, mais plutôt un stand alone profitant des capacités de la PS5. " En fait, je pense qu'on peut le considérer à la fois comme une extension et une version améliorée du jeu précédent , avait déclaré le mois dernier Simon Rutter, un cadre de PlayStation en Europe . Il y a une intrigue autour de Miles Morales, mais également des retouches majeures sur le moteur du jeu qui utilisent certaines technologies centrales de la PS5 ."



Sortie prévue pour la fin de cette année.