Spider-Man Miles Morales : nouveau héros et New-York sous la neige, un 1er trailer en 4K sur PS5

Si ce soir, beaucoup s'attendaient à l'annonce d'un Spider-Man 2, il n'en sera finalement rien : pour autant, Insomniac Games est loin, très loin d'avoir chômé puisqu'en plus d'un Ratchet & Clank Rift Apart tout fraîchement dévoilé, le studio californien vient tout juste de mettre en lumière Spider-Man Mile's Morales sur PS5. Une sacrée surprise, pour sûr, puisque cet épisode inédit - un stand-alone du premier opus ? - s'axera entièrement sur notre jeune New-Yorkais, lui aussi mordu par une étrange araignée et possédant ses propres pouvoirs arachnéens. Visiblement, ce sera aussi l'occasion de voir la Grosse Pomme sous les flocons de neige hivernaux !Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose si ce n'est que le projet est bien prévu pour la fin d'année 2020, probablement au lancement de la PlayStation 5. En attendant plus d'informations, nous vous proposons de jeter un œil à la première bande-annonce disponible ci-dessous... et en 4K, s'il vous plaît.