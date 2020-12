Marvel's Spider-Man Remastered : le jeu va être vendu en solo, une fuite du PlayStation Store

C'était écrit noir sur blanc au moment de l'annonce, mais il semblerait que les choses changent. En effet, la version remasterisée de Marvel's Spider-Man, qui était au départ réservée uniquement pour l'achat de l'Édition Ultimate de Marvel's Spider-Man Miles Morales (et qui permettait à Sony Interactive Entertainment de justifier le prix de 79,99€), pourrait bien arriver à l'unité d'ici quelques semaines. C'est le PlayStation Store qui a fait la boulette ce week-end en faisant apparaître la page Marvel's Spider-Man Remastered avec même un tarif unique de 39,99€ ; autant vous dire qu'il n'y a guère de doute quant aux intentions de l'éditeur qui souhaitent maximiser les profits et faire plaisir à tous ceux qui n'ont pas souhaité acheter la version complète du jeu sur PS5.



Afin d'obtenir d'autres détails sur ce changement, nos confrères espagnols de 3DJuegos ont contacté Sony qui s'est justifié de cette boulette en jouant l'argument d'un bug lié au PlayStation Store. On va évidemment attendre une annonce officielle avant de s'avancer, mais il y a tout de même de fortes chances pour que Sony fasse du damage control face à ce leak inopiné. On vous tient évidemment au courant de l'avancée de cette affaire.