Spider-Man Miles Morales : Harlem, contexte, ray tracing, le stand-alone se précise

C'est désormais l'hiver, un an environ après les événements du premier jeu. New York est enneigé et, juste avant les vacances de Noël, une guerre éclate entre une société énergétique et une armée criminelle high-tech. Le lieu de résidence de Miles, à Harlem, est au cœur du conflit.

Lors de son annonce, Spider-Man Miles Morales a beaucoup séduit... et tout autant semé la confusion. Est-ce une véritable suite ? Un DLC ? Une autre application dissociée du Marvel's Spider-Man sorti en 2018 ? Après les précisions un peu nébuleuses d'un cadre de PS Europe, il était enfin temps d'éclaircir tout cela officiellement : on remercie donc le PlayStation Blog et son billet rédigé par Brian Horton, directeur créatif chez Insomniac Games, qui nous livre des informations concrètes, noir sur blanc.Et la première chose à retenir, c'est qu'il s'agit bien d'un véritable stand-alone, "un arc complet axé sur Miles ressemblant davantage à un jeu comme Uncharted : The Lost Legacy en termes d'échelle". Ce ne sera donc pas, a priori, une simple extension mais bien une aventure différente. Quant au lieu principal, tout laisse penser que le quartier d'Harlem sera l'élu :Brian Horton nous promet alors une histoire reflétant davantage, grâce à Miles Morales, le monde moderne et ses diverses cultures. Au programme des super-vilains, il y en aura bien de nouveaux mais ceux-ci restent encore secrets pour l'instant.PS5 oblige, ce stand-alone exploitera alors toutes les capacités de la machine : il y aura du ray-tracing, de la 3D audio, des temps de chargement inexistants et des compatibilités (qui restent encore à préciser) avec les fonctions de la DualSense. Le développeur précise même que les différents personnages ont été upgradés techniquement grâce à des scans en 4D.Enfin, notons que si Brian Horton est ici le directeur créatif de Spider-Man Miles Morales, il travaillera tout de même en collaboration avecRendez-vous en fin d'année pour profiter de ce stand-alone sympathique, probablement au lancement de la PlayStation 5.