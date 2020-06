Spider-Man Miles Morales : une précision de taille sur le jeu, c'est un peu la douche froide

: Miles Morales qui, de prime abord, avait les allures d'un épisode inédit. Sauf que d'après un papier du Telegraph publié dans la foulée (et relayé par Nibel sur Twitter), ça ne sera pas vraiment le cas.



En effet, Simon Rutter, un cadre de PlayStation en Europe, a fait comprendre qu'il s'agissait plutôt d'un add-on de l'opus sorti sur PS4. "En fait, je pense qu'on peut le considérer à la fois comme une extension et une version améliorée du jeu précédent, a-t-il indiqué. Il y a une intrigue autour de Miles Morales, mais également des retouches majeures sur le moteur du jeu qui utilisent certaines technologies centrales de la PS5."



Autant vous dire que ce fut un peu la douche froide sur les réseaux sociaux, même si l'on ne doute pas que Marvel's Spider-Man : Miles Morales sera d'excellente facture. On ignore la date de sortie exacte de ce stand alone, mais il a été précisé qu'il sera prêt pour la fin de l'année.





Alright, full quote by Rutter on Spider-Man: Miles Morales



Sounds like what I expected: it will be a standalone expansion first and foremosthttps://t.co/bRu5ozApfz pic.twitter.com/Q09iLfgDV5 — Nibel (@Nibellion) 12 juin 2020

Hier, à quelques heures de la conférence consacrée à la PS5, les observateurs étaient nombreux à penser qu'un nouveau Spider-Man était de l'ordre du fantasme pur et dur. Pourtant, sous les yeux ébahis des fans, Insomniac Games a bel et bien dégainé un trailer de Marvel's Spider-Man