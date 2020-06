Xbox Lockhart : des nouvelles preuves de l'existence de la console ?

Les rumeurs concernant la fameuse Xbox Lockhart n'ont jamais cessé. Après l'annonce de la Xbox Series X, pourrait-on bientôt découvrir une Xbox Series S ? En tout cas, la machine semble bel et bien exister, puisqu'un twittos a repéré le nom "Project Lockhart" dans le code de Windows. D'ailleurs, on peut voir que toutes les autres machines de la firme de Redmond sont désignées par leur code, c'est-à-dire Durango pour la Xbox One, Scorpio pour la Xbox One X, et Anaconda pour la Xbox Series X.Rappelons que celle qui pourrait bien devenir la Xbox Series S serait une version purement digitale de la Xbox Series X, et donc dépourvue du lecteur optique, ce qui pourrait rendre la bête bien plus compacte. Enfin, selon les derniers bruits de couloirs, la console pourrait être officialisée en août , une fois que Sony aura abattu ses cartes avec la PS5.