Warhammer Space Marine 2 : plus de 6 min de gameplay inédites, c'est une boucherie

La hype autour de Warhammer 40.000 Space Marine 2 est en train de s'accélérer depuis quelques semaines, et Focus Entertainment et le studio Saber Interactive savent qu'ils peuvent séduire le grand public avec leur jeu. Cette nouvelle vidéo, d'une durée de plus de 6 minutes, est là justement pour convaincre les derniers réfractaires, en présentant l'ensemble des mécaniques de gameplay. On n'arrête pas de le dire et c'est bien normal, mais oui Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ressemble à Gears of War, aussi bien dans ses personnages que son gameplay, bien que la franchise de Games Workshop a servi d'inspiration au jeu d'Epic Games. La vidéo permet autrement d'avoir un nouvel aperçu de son système de nuées, qui garantit des centaines d'ennemis à l'écrann et ainsi créer ce sentiment d'invasion. Le Capitaine Titus qu'on va contrôler aura ce qu'il faut pour les déssouder, qu'il s'agisse de sa pétoire ou de son lame-tronçonneuse, sachant qu'il peut aussi filer des coups de tatanes si besoin est.Si la campagne solo et ses événements contextuels sont mis en avant aujourd'hui, on a aussi droit à un aperçu du mode coop, jouable jusqu'à 3 personnes. La difficulté sera alors réhaussée, histoire de donner du challenge aux nouveaux venus. Le mode multijoueur a lui aussi été passé en revue, avec présentation des modes "Opération" (PVE) et "Guerre Éternelle" (PVP). Ce sera aussi le mode qui permettra de personnaliser son Space Marine, de choisir sa classe, de le faire évoluer entre deux 'games'.

La sortie de Warhammer 40.000 Space Marine 2 arrivera le 9 septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.