Test Dying Light 2 : les avis divergent pas mal, voici toutes les notes dans le monde

Hobby Consolas : 9.5/10

AppTrigger : 9.5/10

TierraGamer : 9/10

Carole Quintaine : 18/20

DualShockers : 9/10

Atomix : 8.8/10

Jeuxvideo.com : 17/20

Noisy Pixel : 8.5/10

Meristation : 8/10

VG24/7 : 8/10

WellPlayed : 7.5/10

Destructoid : 7.5/10

JeuxvideoLive : 15/20

GameMAG : 7/10

GAMINGbible : 7/10

Videogamer : 7/10

Inverse : 7/10

Hardcore Gamer : 7/10

Push Square : 7/10

Game Revolution : 6.5/10

Digital Trends : 6/10

GVC : 6/10

Gamekult : 6/10

Guardian : 4/10

C'est dans 2 jours très exactement que sort le très attendu Dying Light 2 : Stay Human, mais depuis 16h, la presse spécialisée est autorisée à publier son avis définitif sur le jeu développé par Techland. Et force est de constater que les avis divergent beaucoup, entre ceux qui sont très heureux de retrouver l'ambiance et le gameplay du premier épisode, et les autres qui trouvent que cette suite se repose trop sur ses acquis, il y a à boire et à manger. En revanche, il y a un point sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est que l'open world proposé est un brin décevant, avec une structure un peu trop old school, basée sur des mécaniques éculées, comme en parle Fabien Pellegrini dans notre test à nous . Sur Metacritic, Dying Light 2 obtient la note moyenne de 77% sur PS5 pour 46 reviews recensées, ce qui est quand même mieux que le premier épisode qui avait obtenu un léger 74% sur PS4. Voici quelques unes des notes qu'on a choisies.