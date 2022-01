Dying Light 2 : un mode coop' à 4 joueurs et un dernier gros trailer de gameplay

Malgré ce petit couac de communication dû aux 500 heures de jeu pour terminer l'aventure dans son entièreté, le jeu Dying Light 2 reste l'un des titres les plus attendus de ce début d'année 2022. En témoigne le nombre de vues important du dernier trailer de gameplay que Techland a partagé dans la foulée de son dernier stream "Dying 2 Know" animé par Jonah Scott et la streameuse Leah, qui ont guidé les joueurs dans le monde de Dying Light au cours des derniers mois. L'occasion de répondre à une question existentielle dans le jeu : oui, il sera possible de jouer en coopération et jusqu'à 4 joueurs. Le genre de petite gourmandise balancée en fin de production qui fait bien plaisir et qui a été accueilli avec joie chez les joueurs. Cela signifie qu'il sera possible de voir la fin du jeu à plusieurs, sachant que les joueurs invités à la session garderont leur progression, objets et autres items qu'ils auront collectés au fil des moments partagés ensemble, même si c'est le joueur principal qui écrit l'histoire par ses actes réguliers. Pour fêter cette bonne nouvelle, on a le droit à un dernier trailer de gameplay bien consistant, qui annonce une grande richesse à la fois dans l'univers et le gameplay.