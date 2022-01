Dying Light 2 : les versions old gen (PS4 + Xbox One) lâchent enfin du gameplay

Dying Light 2 : Stay Human s'est essentiellement faite sur PC et console nouvelle génération, il ne faut pas oublier que le jeu est également prévu sur PS4 et Xbox One. Le studio Techland a décidé qu'il était temps de montrer du gameplay de ces versions old gen à travers une vidéo montée de 4 minutes pour rassurer les joueurs. Il faut dire que l'expérience Cyberpunk 2077 a été traumatisante pour toute l'industrie et personne ne souhaite un tel bashing. La vidéo présente un bon mélange entre Parkour, combat, mais aussi phases de plateformes. Le tout semble plutôt bien bouger et la fluidité au rendez-vous. Reste à savoir maintenant si le rendu réel sera identique une fois la manette en mains. Rendez-vous le 4 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. La versio, Switch étant programmée pour plus tard dans l'année.





Si la campagne promotionnelle de