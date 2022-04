Dying Light 2 : le NewGame+ est là, d'autres ajouts avec la mise à jour 1.3.0

Quelques jours seulement après nous avoir annoncé que Dying Light 2 s'était écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires, le studio Techland déploie la mise à jour 1.3.0 qui va changer pas mal de choses pour les joueurs, surtout ceux qui ont déjà fini l'aventure principale. En effet, parmi les ajouts qu'il faut retenir, il y a l'introduction du NewGame+, qui ne consiste pas seulement à refaire le jeu avec tout l'équipement glané lors du premier run, puisque les développeurs ont changé pas mal de paramètres pour que l'expérience soit renouvelée. En gros, on aura droit à de nouveaux ennemis (30 inhibiteurs inédits) qui ont été répartis différement, des objets supplémentaires, une difficulté accrue, mais aussi une nouvelle arme légendaire. De quoi nous inciter à repartir pour une second run. Bien entendu, cette mise à jour 1.3.0 corrige pas mal de bugs, notamment dans le jeu en coop', mais apporte aussi des correctifs dans le gameplay, les quêtes et côté technique aussi. Voici la liste complète des correctifs :











NewGame+

Après l'avoir terminé une fois, le jeu peut être rejoué à nouveau, mais cette fois avec des paramètres de jeu modifiés en place pour encourager une deuxième partie par la mise en œuvre d'un système et d'une expérience uniques. Le joueur peut désormais parcourir l'histoire avec des mécanismes revitalisés. Ceux-ci incluent de nouveaux comportements ennemis, des rencontres plus difficiles, de nouveaux objets dans le monde, à savoir les inhibiteurs nouvellement ajoutés, et de nombreux autres changements qui modifieront considérablement le style de jeu et permettront au joueur de développer davantage son personnage. Tout cela n'est disponible que dans New Game+ !



- 30 nouveaux inhibiteurs

- Nouveaux objectifs platine pour les défis de parkour

- Répartition mise à jour des ennemis (par exemple, Volatiles et Banshee apparaissent pendant la nuit, une plus grande variété de pools d'ennemis lors des rencontres)

- Un nouveau niveau d'arme légendaire ajouté

- Rencontres d'or ajoutées

- La difficulté de l'ennemi évolue avec le niveau du joueur





Mises à jour coop'

Correction des problèmes de connexion et de stabilité en coopération

Correction de problèmes de connexion avec les joueurs plus avancés dans l'histoire

Amélioration des performances de jeu en coopération

Blocs d'histoire en coopération

Correction d'un problème qui bloquait la progression dans un mode de jeu solo après une session en coopération

Correction de quelques boucles de mort restantes en coopération

Correction d'un problème avec un PNJ manquant lors de la quête Personnes disparues dans une session coopérative



Coop' qualitative

Amélioration de la visualisation des armes dans le menu et l'inventaire en ligne

Amélioration de la gestion des exigences des défis en coop

Correction des réapparitions aléatoires de bandits alors que les joueurs sont encore dans le camp de bandits

Correction de problèmes où le joueur ne pouvait pas accéder à l'inventaire ou à la carte après être mort plusieurs fois en coopération

Correction de la progression de l'histoire bloquée avec la notification "Ennemis à proximité"

Correction d'un problème rare lorsqu'un joueur ne peut pas bouger après une réanimation

Corrections pour la réapparition des pairs éloignés de l'hôte et la réapparition dans la géométrie

Correction de la gigue de l'IA dans des cas aléatoires

Amélioration de diverses animations en coopération – par ex. s'accroupir, lancer, utiliser l'arc, etc.

Correction de la duplication sonore en coop

Correction de rares cas de dialogue radio de quête qui ne répondait pas en coopération, provoquant des blocs d'histoire

Correction de l'affichage d'icônes incorrectes sur la carte après une partie en coopération

Correction de "l'appel à l'aide" lorsque le joueur est convoqué lors d'un rassemblement en coopération

Correction des écrans noirs dans certaines situations qui pouvaient bloquer la progression lors de la progression en coopération

Correction d'un problème de texte inutile "exigence de compétence" dans la description d'un défi dans une session coopérative

Mise à jour de la durée des fenêtres de didacticiel à 30 secondes pendant les sessions coopératives

Correction d'un bug qui permettait au joueur d'avoir plusieurs quêtes d'histoire actives





Mise à jour du contenu

Mutated Infected – Nouvelle quête ajoutée Something Big Has Been Here, qui comprenait des variantes élémentaires spéciales de Goon

Mises à jour du gameplay

Les ennemis avec des arcs sont moins ennuyeux - diminution des dégâts

Les réalisations terminées sont correctement attribuées à la fin. Cela fonctionne également pour les réalisations obtenues avant la mise à jour

Correction d'un bug qui rendait les Hurleurs et les Hurleurs invulnérables aux dégâts

Correction d'une possibilité de voyager rapidement entre les régions de la carte après avoir terminé diverses quêtes

Correction d'un bug d'IA aléatoire des rencontres humaines

Correction de l'invulnérabilité infectée aux flèches

Correction des récompenses manquantes après les rencontres avec Bandit

Correction du mouvement de patrouille virale dans les installations du GRE

Grappin. Limitations de traction modifiées, des balançoires plus longues réinitialiseront les valeurs de traction verticale; les tirages auront une première valeur plus grande





Mises à jour des quêtes

Correction d'un bug lié à la coupure de mur pendant la quête Let's Waltz

Correction d'un bug où le joueur restait bloqué après avoir utilisé un inhibiteur ou ouvert l'inventaire après avoir obtenu un inhibiteur dans la quête Marqueurs de peste

Correction du bug d'affichage de la carte dans la quête The Only Way Out

Correction de la disparition de Hakon dans la quête Into The Darkness après avoir joué en coopération

Correction de la position inaccessible de Sophie dans la quête The Raid





Mises à jour de l'interface utilisateur/UX

Ajout du curseur FOV sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Amélioration de l'optimisation des textures de l'interface utilisateur

Correction de problèmes liés au basculement entre le clavier et la manette

Correction du message contextuel inhibiteur dans la quête Markers of Plague

Correction de l'affichage des quêtes dans le journal

Correction de l'affichage de la fenêtre du didacticiel

Correction de l'affichage de la durabilité des armes, du suivi des quêtes et de la gestion des stocks sur le deuxième écran ASUS ROG Zephyrus Duo

Aiden ne devrait plus poser en T dans le menu principal

Correction des plantages liés au lancement du jeu en résolution 5760×1080

Correction de l'affichage des numéros incorrects sur la barre d'immunité

Modifications mineures des raccourcis clavier du PC





Mises à jour techniques

Amélioration de la stabilité du jeu

Plusieurs sources de crash corrigées

Amélioration de la stabilité de la fréquence d'images à divers endroits sur la carte

Correction de plusieurs bugs qui permettaient aux joueurs de voir et de tomber en dehors de la texture de la carte

Correction de problèmes de texture occasionnels à divers endroits sur la carte

Correction de divers problèmes audio

