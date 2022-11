Dying Light 2 : le DLC narratif "Bloody Ties" sort son trailer de lancement, il est dispo

Au beau milieu de tous les AAA qui sortent par palettes ces dernières semaines, Techland tente sa chance avec le DLC narratif de Dying Light 2, disponible en ce jour après un mois de décalage. Baptisé "Bloody Ties", il permet de découvrir un nouveau lieu, le Carnage Hall, un ancien opéra transformé en arène de combat. Les développeurs nous assurent que derrière ces affrontements en arène, un récit profond attend les joueurs, avec des enjeux qui peuvent renvoyer à l'époque de la crise d'Harran. C'est donc l'occasion de faire la rencontre de nouveaux personnages, à commencer par Astrid (la showrunner de Carnage Hall), Ciro (un jeune combattant enthousiaste), et Skullface (le brutal champion de l'arène). Bien sûr, qui dit DLC dit nouvelles armes et un certain Carnage Manica attend les joueurs. Il s'agit d'un bouclier spécial capable de résister aux coups les plus violents, puisque justement, il faudra faire face à des adversaires coriaces et imposants. Trois nouvelles créatures massives sont à éliminer dans ce DLC : le Gorille Démolisseur sauvage, le dangereux Cataclysme et le Grenadier lanceur de Molotov. Plus que des mots, voici le trailer de lancement.