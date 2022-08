Dying Light 2 : le DLC narratif "Bloody Ties" se détaille lors de la gamescom 2022

Après un court teasing il y a quelques jours, le DLC solo narratif de Dying Light 2 nous donne un peu plus de biscuit à l'occasion de la gamescom 2022. Première chose à noter, Bloody Ties (c'est son nom) sera disponible le 13 octobre prochain sur l'ensemble des supports sur lesquels le jeu est déjà sorti. Cette fois-ci, il sera question de découvrir un nouveau lieu, le Carnage Hall, considéré comme étant l'épicentre de la mort. Il s'agit d'une arène où des affrontements sanglants ont lieu, mais où il sera aussi possible de faire connaissance avec de nouveaux personnages et d'avoir accès à des défis et des quêtes inédites. Bien sûr, comme tout DLC qui se respecte, on aura droit à des armes supplémentaires, des bonus cosmétiques comme des costumes jamais vus jusqu'à présent, histoire de prolonger le plaisir. Les développeurs de Techland en profitent pour préciser cette mise à jour introduira aussi des correctifs comme l'amélioration du comportement des infectés pendant la nuit et les combats, l'augmentation du nombre d'infectés spéciaux, suivi de la distance, des améliorations techniques (y compris celles pour le mode coopératif et le mode équilibré PS5) et enfin, mais pas des moindres, des préréglages d'étalonnage E3 2019. Royal au bar.