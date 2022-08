Dying Light 2 : le DLC solo narratif "Bloody Ties" dévoile son premier trailer

histoire gravitera autour d'une

arène de combat

. Ça promet.









La gamescom 2022 se prépare et du côté de Techland, on va profiter du salon allemand pour dévoiler le tout premier DLC narratif solo de Dying Light 2. En effet, c'est lors de l'Opening Night Live le 23 août prochain que la première grosse extension sera présentée en bonne et due forme. En attendant de découvrir ce qui nous attend, un premier teaser trailer a été dévoilée, où l'on aperçoit un crâne posé au sol. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'pour gladiateurs post-apocalyptiques