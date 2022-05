Dying Light 2 Stay Human : le premier DLC dédié à la campagne solo repoussé, voici la nouvelle date

However, in June, we will introduce the first game Chapter entitled “In the Footsteps of a Nightrunner,” filled with content and events, as well as the highly anticipated photo mode, so stay tuned for more action in The City! — Dying Light (@DyingLightGame) 12 mai 2022

Initialement attendue pour le mois prochain, finalement, la première extension consacrée à la campagne solo de Dying Light 2 : Stay Human n'arrivera pas avant septembre. C'est en effet ce qu'annonce Techland par le biais d'un communiqué officiel où il précise que ses équipes ont besoin d'un peu plus de temps afin de proposer un DLC digne de ce nom. Tout en s'excusant de ce contretemps, le studio indique que le premier chapitre "In the Footsteps of a Nightrunner" sera présenté en juin, ce qui permettra d'avoir un aperçu des festivités à venir, dont le mode "Photo".Quant au second chapitre, il arrivera entre septembre et novembre (en plus de l'extension scénarisée donc). Enfin, un deuxième DLC majeur est déjà planifié pour l'avenir, les développeurs ayant promis de proposer du contenu (gratuit et payant) pendant au moins cinq ans. Pour mémoire, en avril dernier, on apprenait que Dying Light 2 : Stay Human totalisait plus de cinq millions d'exemplaires vendus au monde . Le jeu est disponible depuis le 4 février dernier sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC. La Nintendo Switch, quant à elle, sera servie plus tard.