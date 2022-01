Dying Light 2 : les 500 heures de jeu créent la polémique, les développeurs réajustent

500 heures de jeu pour finir Dying Light 2 à 100%, c'est presque aussi long que de se farcir Varsovie Madrid à pied, tel a été l'argument choc du studio Techland le lundi 10 janvier sur ses réseaux sociaux, qui pensait faire plaisir aux joueurs. Bien mal lui en a prit et quel pataquès tout cela a créé, puisque d'un bon sentiment est née une polémique que le studio polonais essaie de minimiser, et l'occasion pour nous de poser une question existentielle du jeu vidéo : Plus c'est long, plus c'est bon ? Chez Techland, la question ne se posait même pas et c'est la raison pour laquelle ils ont déjà décidé de communiquer sur la durée de vie faramineuse de leur jeu. C'est écrit en capitale sur l'image relayée sur ses réseaux sociaux, il faudra 500 heures pour finir le jeu dans sa totalité ; comprendre par-là que ce chiffre correspond aux 100% de complétion, le studio Techland souhaitant que les joueurs en aient pour leur argent. Toutefois, cet argument n'est plus tout à fait recevable en 2022, à l'heure où bourrer les open world de missions annexes inintéressantes font fuir certaines personnes. Les développeurs de Techland ne s'attendaient probablement pas à une telle déferlante de message et les réactions sous le tweet en question étaient mitigées, certains joueurs accueillant la nouvelle avec joie, tandis que d'autres ont carrément annoncé l'annulation de leur pré-commande, ces 500 heures étant synonyme de side-quests sans intérêt.







"Il n'y a aucun jeu dans cette putain d'existence qui puisse justifier une durée de 500 heures à 100%, même les meilleurs jeux jamais créés ne peuvent le faire pour une seule partie, c'est inquiétant à mort les gars, Qualité > Quantité" avance Synth Potato (Ameer), tandis que du côté de Mark Kerner, la décision a été prise d'annuler la précommande du jeu. "J'annule à 100% ma précommande. 500 heures de conneries complètes sont garanties. Vous ne pouvez pas faire un jeu aussi longtemps sans une quantité ridicule de remplissage de merde". Un certain Liquidoon n'hésite pas à faire un comparatif avec les open world d'Ubisoft : "500 heures de gameplay de qualité ou 500 heures de merde ennuyeuse à la Ubisoft ?" Même chose pour Edco, qui fait lui aussi uneanalogie avec les jeux de la firme françaises : "Putain, mais c'est quoi ce truc ? Je sais que c'est pour les 100% mais mon dieu, je ne peux pas imaginer à quel point l'histoire principale sera longue. Ça m'intéressait en fait, mais maintenant, il semble que ce sera comme Assassin's Creed où l'histoire a pris environ 80 heures. Je laisse tomber, désolé." Plus intéressant, Name cannot be blank explique qu'avec ses deux enfants à la maison, il ne peut pas se permettre de jouer à des jeux avec une durée de vie aussi longue : "No offense, j'ai adoré vos jeux précédents, mais c'est un gros problème. En tant que père de deux enfants, je n'ai pas le temps de perdre autant de temps. Je préfère une expérience moins importante. La durée de vie de Dead Island et du premier Dying Light était parfaite. Il m'a fallu un mois pour tout finir."





We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8 — Dying Light (@DyingLightGame) 10 janvier 2022

Suite à cette polémique, les développeurs de Techland ont ressenti le besoin de préciser les chiffres qu'ils avaient partagés. Un autre tweet est donc parti pour rectifier le tir et souligner que pour finir l'histoire principale, il faut environ 20h de jeu, tandis que pour aller au bout de l'histoire et de toutes les missions secondaires, c'est 80h. En revanche, si jamais vous voulez finir la campagne, les quêtes secondaires, parcourir tout l'open world, checker chaque recoin de la map, chaque dialogue et trouver tous les collectibles, là, c'est 500 heures de jeu. Et au final, si on regarde bien, on est dans les standards des gros open world de ces dernières années. The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, tous proposent la même durée de vie si on fouine le monde ouvert. La seule différence, c'est que Techland a voulu communiquer dessus et que cet argument leur ai revenu en pleine tête tel un boomerang bien lancé. Certains penseront que c'est encore une polémique inutile parce qu'au final, les développeurs n'obligent personne à finir le jeu à 100%, le seul truc par contre, c'est qu'on constate que les gens ont en marre des jeux qui durent une éternité et ça c'est intéressant à prendre en compte.

Dying Light sortira 04 février prochain sur PC, Xbox Series, PS5, Xbox One, PS4 et même sur Nintendo Switch en version cloud,