Dying Light 2 : un trailer en CGI brutal et impitoyable doté d'une belle mise en scène

Habitué à nous gaver de son format Dying 2 Know chaque semaine, qui n'est autre qu'un carnet de développeurs souvent trop bavard autour de Dying Light 2 : Stay Human, le studio Techland a misé sur l'efficacité et la beauté lors des Game Awards 2021. C'est par le biais d'un trailer cinématique tout en CGI que le jeu de zombies en développement depuis bien trop longtemps s'est révélé à Los Angeles. Réalisée par la société Platige Image, cette séquence impressionnante se distingue par sa mise en scène chiadée et son propos assez noir, qui prouve que dans un monde rongé par l'apocalypse zombie, l'homme restera un loup pour l'homme. Chacun lutte pour sa survie et chacun possède ses raisons pour essayer de rester debout, quitte à sacrifier d'autres êtres humains fragiles. De quoi nous questionner sur les motivations de chacun certes, mais aussi d'apprécier la trajectoire tragique de ces protagonistes qui doivent vivre dans un monde ravagé.

En parallèle de cette nouvelle bande-annonce en CGI, Techland a présenté aussi un pack de skins exclusif "Reach for the sky", qui sera disponible pour toute précommande. Ce bonus inédit a été créé en coopération avec Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City), l'actrice américaine qui joue le rôle de Lawan dans le jeu, une habitante indépendante et indomptable de "The City", que le destin va lier au protagoniste principal Aiden au cours de son aventure. Ce pack numérique exclusif "Reach for the sky" contient une tenue ainsi que des skins d’arme, de sac à dos et de parapente uniques.





- Un skin d'arbalète pour Lawan.

- Un skin de sac à dos pour Aiden et Lawan.

- Un skin de parapente pour Aiden et Lawan.

- Une tenue pour Lawan (personnage non jouable).







Dying Light 2 : Stay Human est fixée au 4 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

