Dying Light 2 : un nouvel agent avec le Chapitre 2, voici les premiers détails

Le studio Techland l'avait annoncé et les promesses sont pour le moment tenues : Dying Light 2 Stay Human bénéficie d'un suivi complet et régulier depuis sa sortie en février dernier. Après un premier chapitre qui a rencontré un certain succès, le jeu va profiter d'une nouvelle mise à jour, via le patch 1.5 à venir d'ici quelques semaines. Ce sera l'occasion pour déployer le Chapitre 2, intitulé "A Huntress and a Hag", et de faire connaissance avec Shen Xiu, la nouvelle agente d'origine asiatique et qui se distingue avec sa balafre sur le visage. Experte dans le maniament de l'arc, elle préfère attaquer en silence que chosir des armes à feu qui réveille tout le voisinage. Techland en profite pour nous signaler qu'un nouvel épisode de la série "At the Fish Eye" est disponible sur leur chaîne YouTube et dans lequel, Anna Kubica, responsable de marque chez Techland, et Karol Langier, concepteur du jeu et responsable de la vision des chapitres, expliquent la philosophie de ce nouveau contenu en jeu.