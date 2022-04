Dying Light 2 : le jeu est un énorme carton, on fait le point sur les ventes

Dying Light 2 : Stay Human a tout de même surperformé. Le studio Techland nous fait savoir qu'à la date arrêtée du 28 février 2022, soit seulement 3 semaines après son lancement, pas moins de 5 millions de copies du jeu ont été vendues dans le monde. Une performance assez spectaculaire, d'autant que les chiffres augmentent significativement chaque mois et qu'une mise à jour des ventes dans les prochains mois permettra de juger de l'effervescence autour du titre. Cela dit, il faut se remémorer que le premier épisode s'était déjà écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui veut dire que la fanbase est importante. Techland n'oublie pas le contrôle-qualité et poursuit la correction des bugs au fil de semaines en patchant son jeu régulièrement. Face à un tel engouement, le studio polonais nous fait savoir que du nouveau contenu arrivera la semaine prochaine.