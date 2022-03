Syberia The World Before : le jeu de Benoît Sokal se dévoile sur le SteamDeck

Syberia: The World Before on #SteamDeck! 🔥 The game will launch March 18th on PC and later this year on consoles: https://t.co/d7W6V4q50u



Syberia: The World Before sur Steam Deck ! 🔥 Le jeu sortira le 18 mars sur PC :

Repoussé du 10 décembre 2021 au 18 mars 2022, Syberia The World Before fait son retour dans l'actu chaude du jeu vidéo avec une nouvelle vidéo parue sur la compte Twitter officiel du jeu. Une vidéo qui met en avant la console portable de Valve, le SteamDeck, disponible depuis quelques jours maintenant. D'une durée de près de 3 minutes, cette vidéo permet d'avoir un meilleur aperçu du gameplay en mode portable et de découvrir une Kate Walker avec son look habituel. On rappelle que dans les trailers de présentation, l'héroïne de la saga Syberia apparaît avec une coupe militaire, rasée sur les côtés. Pour quelles raisons ? Il faudra attendre la sortie du jeu pour en savoir davantage. La sortie de Syberia The World Before est attendue pour le 18 mars prochain sur PC, et un peu plus tard dans l'année sur consoles.