Superman : on pense savoir qui se cache derrière le Marteau de Boravie, attention spoilers probables

Le mois de juillet va être un mois assez hallucinant côté cinéma. Jurassic World Rebirth le 4 juillet, Superman de James Gunn la semaine suivante le 9 juillet et enfin Les 4 Fantastiques le 23 juillet, on va passer notre mois de juillet dans les salles obscures, c'est assez évident. En attendant, intéressons-nous à la dernière bande annonce de Superman, ultra généreuse, un peu trop d’ailleurs, au point où l’on a commencé à deviner certaines choses de l’intrigue et notamment l’un des twists du film. Parce que si James Gunn nous cache des choses depuis le début, tout est en réalité sous nos yeux...

Postée le 14 mai dernier, la seconde baned-annonce de Superman a encore fait un maximum d’audience sur YouTube, avec plus de 21 millions de vues sur la chaîne officielle de DC. Après les 60 millions du premier trailer en décembre 2024, autant vous dire que le film jouit d’une véritable popularité auprès du grand public. Je vous rappelle que ce Superman signé James Gunn est attendu comme le coup d’envoi du nouveau DC Universe, pensé sur une période de 10 ans. Et comme d’habitude, cette seconde bande-annonce a suscité une vive polarisation parmi les fans. D'un côté, on a les partisans de l'ère Snyder, attachés à l'interprétation sombre et tourmentée d'Henry Cavill, qui expriment leur scepticisme voire même leur dégoût, c’en est même devenu un sport. De l'autre, les gens qui sont en quête de renouveau et qui saluent la vision plus lumineuse et optimiste proposée par James Gunn. Une version plus proche des tous premiers comic-books d’ailleurs, et très sincèrement, je pense que ce choix est la meilleure des idées, parce qu’elle s’inscrit comme une rupture nette avec l'esthétique sombre instaurée par Zack Snyder. C’était le meilleur angle à avoir pour éviter la comparaison avec le travail de Zack Snyder et de Henry Cavill, même si David Corenswet est un sosie de Cavill dans son physique.







SUPER-HÉROS, MAIS HUMAIN AUSSI





Mais le Superman de James Gunn se présente comme un héros vulnérable et surtout profondément humain, loin de l’image du dieu invincible, froid et idolâtré dans Man of Steel et Batman v Superman. Dès les premières images, on le découvre blessé, le visage parfois ensanglanté, une représentation qui contraste avec l'invincibilité habituelle du personnage. Cette approche souligne la volonté de Gunn d'explorer la dimension humaine de Superman, mettant en avant ses luttes intérieures, sa quête d'identité et sa place parmi les Terriens. Et puis, il y a aussi ce face-à-face entre Clark Kent et Lois Lane, à travers une interview qui commence calmement pour finir extrêmement tendue. Clark Kent qui s’emporte pour essayer de défendre son point de vue et sa vision de ce que doit être Superman, c’est effectivement une approche bien différente. Ici, on ne parle pas d’un sauveur incontesté, mais d’un homme en costume qui doit répondre de ses actes. L’échange est sec, tendu, révélateur de la direction choisie par Gunn : faire de Superman un personnage à la fois lumineux et constamment remis en question, y compris par ceux qui croient en lui. Superman est même interrogé pour être illégalement entré dans un pays, la Boravie et Superman rétorque qu’il a fait ça pour éviter une guerre.









Et justement, je suis intimement persuadé que cette violation de territoire sera justement le centre névralgique du récit de ce Superman de 2025. Parce que ce n’est pas James Gunn qui a sorti la Boravie de son chapeau. Bien avant que le cinéaste américain ne s’y intéresse, ce pays est apparu dans les premières pages du comic book de Superman en 1939. La boravie, c’un petit royaume d’Europe centrale, coincé dans les Alpes, ravagé par une guerre civile, terreau idéal pour confronter l’homme d’acier à la noirceur du monde. C’est là-bas qu’un industriel boravien commandite le vol d’une formule de gaz toxique auprès d’un scientifique américain. Superman traverse l’Atlantique, sauve les innocents, impose la paix à coups de poings et de principes, retourne chez lui à Metropolis, bref la diplomatie selon Kal-El. Certes, mais tout cela a des conséquences et c’est cet écart de conduite qui va pousser Lex Luthor d’agir contre Superman et d’avoir une bonne excuse pour aller lui marave la tête. Et c’est là que le personnage du Marteau de Boravie entre en jeu. Si on a pu voir de quel bois il se chauffe dans le trailer 2, il faut savoir que le Marteau de Boravie a été évoqué bien avant la nouvelle bande-annonce.







"SI J'AVAIS UN MARTEAU..."





En fait, dans l’une des vidéos promo courte du film, on pouvait l’apercevoir en Une du Daily Planet avec un article de Clark Kent qui accusait ce monstre en armure être l’auteur de violentes destructions à Metropolis. D’après le papier, l’attaque aurait été menée en représailles à une intervention étrangère de Superman, dans ce qui ressemble fort à un incident diplomatique déguisé en super-conflit. Tout cela rappelle un peu Avengers Ultron avec le conflit à Sokovie, avec les accords mis en place par le général Ross et qui déboucheront par la suite à Civil War dans le MCU. Pour l’heure, le mystère reste entier. Qui se cache vraiment derrière le Marteau de Boravie ? Son identité, soigneusement tenue secrète, a ouvert la voie à toutes les hypothèses sur Internet. Est-il le pantin d’une manipulation orchestrée par Lex Luthor, un écran de fumée conçu pour détourner l’attention et redorer un blason politique ? Ou bien une version brouillée d’un ennemi plus retors, comme Ultra Man, et il est vrai que pour beaucoup de théoriciens, il pourrait s’agir de lui, d’autant qu’il a "U" bardé sur le torse et qu’il est doté d’une puissance inquiétante. Pour ceux qui ne le savent pas, Ultraman a été créé en 1964 dans Justice League of America #29, et il est l’une des premières incarnations du concept de "Superman maléfique". Sauf que contrairement à Superman, Ultraman tire ses pouvoirs du kryptonite, qui ne le blesse pas mais au contraire le renforce. Mieux, dans l’univers Terre-3, c’est lui qui dirige le Syndicat du Crime, une version maléfique de la Justice League, et qui cherche à conquérir le multivers. Mais il n’y aura pas de Multivers d’entrée de jeu, ça me parait évident. Non, au contraire, James Gunn va nous surprendre autrement et attention, c’est là que j’active la balise spoiler, parce que si ma théorie est bonne, ça risque de spoiler l’intrigue principale du film.









C’est bon ? Si vous êtes encore là, c'est en votre âme et conscience ? Je suis persuadée que le personnage qui se cache sous l’armure du Marteau de Boravie n’est autre que Supergirl. Pourquoi elle ? Déjà, on sait que le personnage sera dans le film, sous les traits de l’actrice Milly Alcock. Pourtant, elle brille par son absence dans les bandes-annonces jusqu’à présent. Pas une image, pas un mot, pas une silhouette identifiable. Un oubli ? Peu probable. Un choix délibéré ? Fort probable. Et si la vérité, en fait, était sous nos yeux depuis le début… mais dissimulée derrière une armure ? Sous l’armure du Marteau de Boravie. Une menace en armure noire et or, capable de rivaliser avec Superman sur le terrain de la puissance brute. Non parce que le personnage est capable de voler, de balancer des rayons énergétiques, et d’exploser Superman d’un seul coup de poing. Impossible que ce soit un Humain sous stéroïdes, c’est autre chose, quelque chose de kryptonien. C’est forcément Supergirl.







"HEY COUSINE, TU DANSES OU..."



Mais alors pourquoi serait-elle sous cette armure ? Et pourquoi la cousine de Superman serait contre lui ? C’est simple, imaginez le scénario : la capsule de Kara Zor-El s’écrase sur Terre. Elle est seule, désorientée, vulnérable. Et ce n’est pas Clark qui la trouve en premier… mais Lex Luthor. L’homme voit l’opportunité en elle, en faire une arme vivante, un être surpuissant mais manipulable, encore marquée par le traumatisme de la chute. Il l’enferme. Il la façonne. Il la contrôle. Il fait d’elle un symbole géopolitique — le Marteau de Boravie. Une réponse à l’ingérence kryptonienne, déguisée en justicière indépendante. En réalité : une Supergirl piégée sous un exosquelette, coupée de son identité, utilisée comme levier dans une guerre d’image. Un autre détail ajoute de l’épaisseur à ma théorie : Krypto. Il est dans le film, il a été énormément mis en avant, mais dans la plupart des versions du mythe, Krypto et Kara quittent Krypton ensemble, mais leurs trajectoires se perdent dans l’espace. Lorsque Krypto arrive sur Terre, il suit les signaux génétiques et émotionnels de sa maîtresse. Mais si Kara est enfermée, ses signaux brouillés par la technologie de Lex, alors Krypto n’a qu’un autre repère : Clark Kent, ou plutôt Kal-El. Ce n’est pas lui qu’il cherche, mais c’est lui qu’il trouve. Et cela ferait de Krypto non seulement un compagnon, mais le premier lien entre Clark et une Kara piégée, invisible aux yeux du monde. James Gunn aime jouer avec les attentes, recycler des éléments oubliés de la mythologie DC pour les réinjecter dans un récit contemporain, plus psychologique, plus politique. Rendre invisible la Supergirl dès le premier film Superman, non pas par absence, mais par discrétion scénaristique est une manœuvre brillante. Et ce silence autour de Milly Alcock dans la promo ? Ce n’est pas un oubli, c’est le twist de ce film..









Que pensez-vous de cette théorie ? En tout cas, j’adore cette approche, j’adore la vision de James Gunn. Visuellement, le trailer se distingue par des couleurs vives et une ambiance optimiste, s'éloignant des tonalités plus sombres des précédentes adaptations. Cette esthétique rappelle l'esprit des bandes dessinées originales, reflétant une volonté de revenir aux sources du personnage tout en le modernisant pour le public contemporain . Le costume de Superman, très coloré et volontairement rétro, incluant le fameux caleçon rouge, est un hommage aux origines du personnage. Et cette approche résonne dans la mise en scène de Gunn : intime quand il s’agit de capter les doutes de Clark, grandiose quand il faut déployer la puissance visuelle du personnage. Car le film est aussi un spectacle total, et ce premier trailer le montre sans ambiguïté : combats en plein ciel, destructions massives à Metropolis, lasers, collisions supersoniques, les effets spéciaux sont omniprésents et surtout, parfaitement exécutés. James Gunn n’hésite pas à jouer avec des choix visuels audacieux pour donner une signature particulière à son film.









L’un des éléments qui ressort immédiatement est l’usage de focales grand angle, une technique qui confère au film une profondeur et une perspective uniques. C’est un choix qui pourrait paraître risqué, mais qui fonctionne magnifiquement bien ici, en accentuant la grandeur des personnages et des scènes d’action tout en donnant un certain cachet à l'ensemble. Ce n’est pas banal, mais cet effet visuel s'intègre parfaitement dans l’univers que Gunn veut créer, à la fois épique et intime, et ajoute une couche supplémentaire à la dimension visuelle de ce Superman revisité. Bref, on est super confiant et on se donne évidemment rendez-vous début juillet pour voir si James Gunn va réussir son pari…