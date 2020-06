PS5 : encore du teasing pour l'annonce imminente de Gran Turismo 7

Au fil des jours, tout pousse à croire que Gran Turismo 7 sera bel et bien annoncé demain soir. Tout d'abord, un constructeur a laissé entrevoir un premier logo du titre puis un sondage Twitter de PlayStation Brasil lui-même a fait état d'une sortie du jeu en 2020 : la semaine dernière, Polyphony Digital déposait les marques liées à sa fameuse franchise un jour seulement avant la présentation des jeux PS5 (qui fut reportée une semaine plus tard, comme chacun le sait). Désormais, au tour d'un autre acteur de l'industrie d'ajouter sa pierre à l'édifice : Tidux, un insider bien connu pour ses leaks révélés, vient de tweeter une photo d'une charmante voiture avec le hashtag "PS5".S'il ne faut pas être devin pour penser directement à GT7, l'affaire saute encore plus aux yeux quand on sait qu'il s'agit d'un Volvo Vision Gran Turismo, soit une voiture conçue spécifiquement par la firme suédoise en collaboration avec les développeurs nippons. Une forme plus ou moins subtile de parler d'une annonce imminente concernant la saga : du coup, rendez-vous demain à 22h pour en avoir le cœur net. Un nouveau Gran Turismo au lancement de la PS5, voilà qui aurait de la gueule, non ?