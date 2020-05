Gran Turismo 7 : le logo du jeu dévoilé par erreur, ferait-il partie du line-up de la PS5 ?

Gran Turismo 7 prévu pour la fin d'année en jeu de lancement PS5 ? C'est ce que laisse penser ce post de next level racing. Si ce dernier a rétropédalé, Playstation Brésil mentionne aussi le jeu dans un sondage. pic.twitter.com/CDuPYYhKQ5 — Damien Greffet (@d_greffet) 21 mai 2020

Si l'on sait que Gran Turismo 7 est en développement depuis déjà un bout de temps, Polyphony Digital n'a encore rien dévoilé : pour le moment, l'équipe japonaise lève le pied sur les mises à jour de Gran Turismo Sport, preuve ultime qu'elle prépare le terrain pour un nouvel opus qui reste malgré tout secret. Et si le titre sortait bien plus tôt qu'on ne le pense ?À en croire le fabricant d'accessoires Next Level Racing, partenaire de PlayStation, Gran Turismo 7 pourrait débarquer... cette année. Sur ses réseaux, la firme a effectivement posté un petit sondage : "Quel jeu de course attendez-le vous le plus en 2020 ?" Jusque-là, tout va bien,Très vite, l'entreprise a retiré l'image, prétextant au passage qu'il ne s'agissait que d'un logo récupéré malencontreusement sur le web, débouchant alors sur un très gros quiproquo.Et comme pour enfoncer le clou,: bref, la célèbre simulation automobile commence enfin à pointer le bout de son nez et cela fait plus d'un heureux.Si l'on s'en réfère d'ailleurs à la précision de Next Level Racing, le soft serait donc prévu en 2020, soit l'année de sortie de la PS5 : avec un line-up annoncé comme prometteur par Sony lui-même et jugé conséquent par un journaliste,Et puis, ce serait aussi l'occasion pour Polyphony Digital de rattraper ses erreurs, le studio n'ayant finalement pas réussi à briller cette génération avec un seul épisode orienté multijoueur, certes merveilleusement bien entretenu mais loin de la carrure de ses prédécesseurs. Si le titre était dévoilé le mois prochain