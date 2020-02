Gran Turismo Sport : de moins en moins de mises à jour, Gran Turismo 7 en approche ?

Depuis sa sortie en 2017, Polyphony Digital a assuré un suivi irréprochable sur son bébé Gran Turismo Sport : chaque mois, nous avions droit à une mise à jour conséquente comprenant entre cinq à six voitures, parfois un circuit, d'innombrables nouvelles épreuves et autres contenus croustillants. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et Kazunori Yamauchi, fondateur du studio et père de la saga, vient d'annoncer sur Twitter qu'un "relâchement" était à prévoir.Pour ainsi dire, la mise à jour de la semaine prochaine ne comprendra que trois voitures inédites : à vrai dire, c'est la tendance qui suivront les développeurs puisque pour "cette année, les updates seront plus modestes en termes de contenu et de fréquence". Ça, c'est dit.Évidemment, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que les concepteurs japonais ne sont certainement pas en train de souffler mais plutôt sur un Gran Turismo 7 (du moins, on croise les doigts pour que ça soit ça) dont l'aspect technique s'est déjà vu aborder il y a quelques jours.