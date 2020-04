PS4 : Sony dément la sortie de ses jeux sur PC, une erreur d'Amazon France

Hier, Amazon France nous faisait une sacrée surprise un listant une poignée d'exclusivités PS4 sur PC : on pouvait ainsi voir les fiches de Days Gone , The Last of Us 2, Uncharted The Nathan Drake Collection, Gran Turismo Sport et Persona 5 Royal et Dieu sait que cela éveillait notre curiosité.Nous attendions alors forcément une déclaration de la part de Sony : la firme japonaise n'aura pas chômé et vient tout juste de se prononcer sur l'affaire. Bilan ? Il ne s'agit que d'une gigantesque erreur de la part d'Amazon. "Ce listing n'est pas vrai", confirme ainsi le géant nippon, rappelant au passage "qu'il n'avait fait aucune déclaration concernant la sortie de ces jeux sur PC". Certains diront "pas encore" et peut-être auront-ils raison : il faut dire qu'Horizon Zero Dawn, solide exclusivité PS4, débarquera prochainement sur Steam et cela marquera un véritable tournant dans l'histoire PlayStation. Peut-être (sans doute ?) que d'autres jeux suivront.