Bend Studio : les développeurs de Days Gone travaillent sur leur nouveau jeu, 1ères infos

Nous sommes plus de reconnaissants de votre soutien avec Days Gone, et sommes vraiment honorés par la passion dont notre communauté a fait preuve envers nos univers et nos personnages. Votre enthousiasme nous motive pour continuer à nous améliorer, et créer des expériences qui vous marqueront à vie.



De la série Syphon Filter à resistance : Retribution, en passant par Uncharted : Golden Abyss et Days Gone, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous agrandissons notre portfolio avec une toute nouvelle licence.



Nous espérons que vous allez embarquer avec nous pour ce nouveau voyage, et nous avons hâte de vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé.