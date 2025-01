Sony annule 2 nouveaux jeux, dont un God of War multijoueur, les employés n'étaient pas au courant...

Révélée juste avant le week-end, (le 17 janvier 2025 plus précisément), l'annonce de l'annulation de deux nouveaux jeux chez Sony Interactive Entertainment a énormément été commentée. Et pour cause, c'est le journaliste Jason Schreier, toujours aussi bien informé, qui a révélé que les projets de Bend Studio et de Bluepoint Games ne verront jamais le jour. Deux titres dits "live-service" qui avaient donc été pensés pour générer des revenus récurrents auprès des joueurs et qui faisaient donc partie des 19 jeux live-services que le constructeur japonais avait lancé en 2022. Si l'enquête de Jason Schreier ne le dit pas, c'est sur Bluesky que le journaliste révèle que Bluepoint Games travaillait sur un God of War orienté multijoueur, tandis que le jeu de Bend Studio est resté mystérieux. C'est d'ailleurs un nouveau coup dur pour la société basée dans l'Oregon après le semi-échec de Days Gone et le fait que Sony Interactive Entertainment ait refusé le développement de Days Gone 2.







Depuis ce week-end, Jeff Grub, autre journaliste qui a des sources fiables dans le milieu, a rapporté que les employés de Bluepoint Games et de Bend Studio ont appris la nouvelle de l'annulation de leurs jeux dans la presse, via le papier de Bloomberg, en même temps que tout le monde. Une situation peu enviable et qui a sans doute généré pas mal de frustration. Cela dit, pas d'inquiétude pour l'avenir de ces deux studios, puisque dans un communiqué, un porte-parole de Sonny a déclaré qu'aucun des deux studios ne sera fermé. "Bend et Bluepoint sont des équipes très accomplies qui sont des membres appréciés de la famille PlayStation Studios, et nous travaillons en étroite collaboration avec chaque studio pour déterminer quels sont les prochains projets", a déclaré le porte-parole, avant d'ajouterque "que les deux jeux avaient été annulés 'suite à une récente évaluation' et que PlayStation continuerait à créer des jeux en ligne et des jeux solo."









Au cours des dernières années, PlayStation a investi massivement dans les jeux live-service, qui sont généralement des jeux multijoueurs avec des microtransactions et d'autres moyens de soutirer de l'argent aux joueurs pendant des mois et des années après leur lancement. Ces jeux sont des projets risqués, mais peuvent être très lucratives lorsqu'ils réussissent. Sony détient d'ailleurs un des plus gros succès du genre en la personne de Helldivers 2, mais a aussi connu un énormé échec commercial avec Concord, qui selon certains estimations, aurait fait perdre près ed 400 millions d'euros à l'entreprise japonaise. Sony a par ailleurs annulé plusieurs autres jeux en direct au cours de ces dernières années, dont un basé sur Spider-Man, a rapporté Bloomberg. Sony n'a pas précisé si les annulations entraîneraient des suppressions d'emplois, mais qu'il continuera à « travailler en étroite collaboration avec Bend et Bluepoint pour déterminer quels sont les prochains projets et qu’elle prévoyait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir un impact commercial minimal ». Enfin, sachez que selon Jeff Grubs, c'est le fiasco de Concord qui a poussé Sony Interactive Entertainment à mettre un terme à ces deux projets live-service. Action, réaction comme on dit...