Days Gone 2 : l'ancien boss de PlayStation soutient la pétition, mais le nombre de signatures patine

Depuis que Jason Schreier a révélé en avril dernier qu'un Days Gone 2 avait été recalé par Sony Interactive Entertainment, sans doute déçu des ventes, des notes de la presse, mais aussi de l'attitude de certains responsables chez Bend Studio, nombreux sont les nombreuses à vouloir réclamer que la suite se fasse. Evidemment, celui qui milite le plus à cette cause, c'est Jeff Ross, l'ancien Game Director du jeu, qui multiplie les sorties pour défendre son point de vue et pointer du doigt l'injustice dont son jeu a fait l'objet. En avril 2021, une pétition a été lancée pour récolter des signatures et prouver à Sony Interactive Entertainment que des millions de personnes attendent l'arrivée d'un Days Gone 2. Lorsque la pétition avait été lancée il y a bientôt un an , un peu plus de 23 000 signatures avaient été récoltés en quelques jours. Mais il semblerait que cette dernière patine et ait du mal à avoir un écho chez les joueurs.A l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est un peu plus de 155 000 signatures qui ont été récoltées, dix mois après sa création. Un chiffre relativement faible et qui prouve que finalement, les gens qui veulent une suite à Days Gone 2 ne sont pas si nombreux que ça. Shawn Layden, l'ancien Président de Sony Interactive Entertainment jusqu'en 2018, a toujours été un fervent défenseur de la cause Days Gone en interne, soutenant le jeu avec force et détermination. Ce dernier vient d'ailleurs de retweeter la pétition pour essayer de la faire connaître au plus grand nombre, mais est-ce que cela sera suffisant ? Rien n'est moins sûr.Si vous souhaitez que Days Gone 2 se fasse, vous pouvez évidemment apporter votre pierre à l'édifice en signant cette pétition