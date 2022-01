Days Gone VS Ghost of Tsushima : le drama inattendu, Sony pointé du doigt

Si Sony Interactive Entertainment et le studio Sucker Punch se sont enorgueillis des nouveaux chiffres de vente pour Ghost of Tsushima, qui a franchi la barre des 8 millions de copies dans le monde, du côté des créateurs de Days Gone, la joie et l'euphorie ont du mal à être partagées. Jeff Ross, qui occupait le poste de Game Director sur le jeu chez Bend Studio, ne s'est pas privé pour rappeler que Days Gone s'est bien mieux vendu que Ghost of Tsushima, mais que son jeu n'a pas eu la même considération auprès de Sony Interactive Entertainment. C'est en effet sur son compte Twitter que l'homme a rappelé qu'au moment où il a quitté Bend Studio, Days Gone était sorti depuis un an et demi et qu'il avait déjà dépassé les 8 millions de ventes. Il précise aussi que la sortie de la version PC a permis de générer un million de copies supplémentaires, ce qui signifie qu'à ce jour, Days Gone enregistre plus de 9 millions d'exemplaires écoulés worldwide.

Au moment où j'ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi et s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Depuis, il a réalisé encore plus de ventes, et a fait plus d'un million de plus sur Steam. La direction locale du studio nous a toujours fait sentir que c'était une grosse déception.

Une amertume que Jeff Ross ne souhaite plus cacher, d'autant qu'il explique dans un autre tweet que Shawn Layden, l'ancien patron des PlayStation Studios, a été l'un des rares pontes chez Sony Interactive Entertainment à défendre le jeu au moment de sa sortie, et qu'il ne doit pas être mis en cause quant à l'annulation de Days Gone 2. On rappelle que c'est grâce à Jason Schreier que nous avons appris que Sony a refusé de lancer la production d'une suite en raison du développement chaotique du premier Days Gone, premier AAA en monde ouvert de Bend Studio et qui a nécessité pas loin de 7 ans de production au total. On rappelle que d'après les indiscrétions de Jason Schreier, Sony Interactive Entertainment à demandé à une partie des équipes de Bend Studio de travailler avec Naughty Dog sur un jeu orienté multi. Quant à l'autre partie, toujours d'après les confidences de Jason Schreier, elle se serait vu confier le développement d'un nouvel Uncharted sous la supervision de Naughty Dog. Certains cadres de Bend Studio, absolument pas emballés par l'idée, auraient décidé de quitter le navire. Quant aux autres, craignant de se faire absorber à terme par Naughty Dog, ont fait des pieds et des mains pour que le projet leur soit retiré. Une requête auquel Sony Interactive Entertainment a décidé d'accéder en mars dernier. Aujourd'hui, Bend Studio est à l'oeuvre sur son propre jeu, tandis que l'on ignore si ce mystérieux Uncharted restera à jamais dans un carton ou sera refilé à un autre studio.S'il y a évidemment des zones d'ombre qui nous empêche de savoir quelle partie pourrait bien endosser le mauvais rôle dans cette histoire, on sait en revanche qu'avec 8 millions de copies, Ghost of Tsushima a déjà eu droit à son Director's Cut, qu'une suite est d'ores et déjà en préparation et qu'une adaptation au cinéma est même prévue. Il est vrai que Sony Interactive Entertainment a été échaudé par l'accueil mitigé du jeu lors de sa sortie en 2019, puisque le titre avait récolté la faible note de 71% sur Metacritic , sans doute l'exclu PlayStation Studios la moins bien notée de l'ère PS4. De même, il faut aussi prendre en compte la notion économique que Jeff Ross expliquait dans un podcast de David Jaff au printemps dernier que Sony fait attention à l'argent injecté dans les projets, la firme japonaise n'ayant pas le portefeuille illimité de Microsoft. Quoiqu'il en soit, Sony Interactive Entertainment ne s'attendait pas à ce que l'annonce des 8 millions de Ghost of Tsushima ait de telle répercussions sur les réseaux sociaux...