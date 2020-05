Days Gone : il décime une Horde sans tirer un seul coup de feu

Quoique l'on dise de Days Gone, s'il y a bien un élément réussi au sein de sa longue aventure forestière, c'est son système de Hordes nerveux et franchement stressant. Avec des centaines d'ennemis complètement acharnés à ses trousses, Deacon St John doit faire preuve d'un sang froid implacable ; mieux encore, il doit jouer avec son arsenal pour s'en sortir vivant. Mais que se passe-t-il quand un joueur décide de ne pas tirer une seule balle ?C'est le défi tout particulier que s'est lancé Spawnicus Rex : vaincre la Horde d'Iron Butte sans avoir recours à ses armes à feu. Et pour ce faire, notre bonhomme a pris le temps d'étudier son environnement, de fabriquer nombre de mines, cocktails molotov et autres leurres avant de les disséminer stratégiquement dans une pertinence sans faille. Résultat des courses : un bon gros paquet d'infectés tombés comme des mouches et dans un temps record. Preuve que le level design de ces arènes s'avère bien pensé et que la violence brute ne résout pas tout (enfin, presque).